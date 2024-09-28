Опасения США перед возможным «смертоносным» ответом России на удары дальнобойным оружием Ольга ВайленкоВ последние дни американские и европейские СМИ обострили внимание на вопросе возможного расширения военной помощи Украине, в частности, касающейся поставок дальнобойного оружия.
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