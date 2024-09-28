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Опасения США перед возможным «смертоносным» ответом России на удары дальнобойным оружием

Опасения США перед возможным «смертоносным» ответом России на удары дальнобойным оружием

Опасения США перед возможным «смертоносным» ответом России на удары дальнобойным оружием Ольга ВайленкоВ последние дни американские и европейские СМИ обострили внимание на вопросе возможного расширения военной помощи Украине, в частности, касающейся поставок дальнобойного оружия.

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