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Орловские военкоматы получат доступ к счетам и кредитам призывников

Орловские военкоматы получат доступ к счетам и кредитам призывников

Минобороны возьмёт “на карандаш” доходы и долги кандидатов на службу. Министерство обороны России подготовило проект приказа, который окончательно переводит систему военного учёта в режим «цифровой прозрачности».

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