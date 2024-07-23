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Турецкого блогера обвиняют в убийстве МотоТани "по неосторожности"

Турецкого блогера обвиняют в убийстве МотоТани "по неосторожности"

Турецкому байкеру Онуру Обуту, из-за которого погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), может грозить до 6 лет тюрьмы.

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