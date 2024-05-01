Форвард "Колорадо" Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли против "Виннипег Джетс".
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