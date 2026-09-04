Население Украины продолжит сокращаться, спасти ее может только Россия. Такое мнение высказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Болгари...
- Экс-следователь Я...
- МИД Украины: Киев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым