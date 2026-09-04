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Кобяков: точка невозврата на Украине пройдена, спасти ее может только Россия

Кобяков: точка невозврата на Украине пройдена, спасти ее может только Россия

Население Украины продолжит сокращаться, спасти ее может только Россия. Такое мнение высказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.

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