Дан старт строительству! На территории Новоаннинской СОШ №1 ведутся подготовительные работы к строительству учебного корпуса со спортивным залом на общую сумму 411985,4 тыс.
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Дан старт строительству! На территории Новоаннинской СОШ №1 ведутся подготовительные работы к строительству учебного корпуса со спортивным залом на общую сумму 411985,4 тыс.