Если вы регулярно забываете имена, теряете ключи или пропускаете встречи, не спешите винить себя. Согласно исследованию Университета Торонто, опубликованному в журнале Neuron, это не слабость, а эволюционное преимущество.
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