Наш потерянный мир

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Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына

Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына

Смерть восемнадцатилетнего актера Арсена Суховского, который снимался в фильме вместе с Иваном Охлобыстиным «Недетский дом», наступила от удара током в трансформаторной будке, сообщила в соцсетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.

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