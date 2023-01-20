Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына

Смерть восемнадцатилетнего актера Арсена Суховского, который снимался в фильме вместе с Иваном Охлобыстиным «Недетский дом», наступила от удара током в трансформаторной будке, сообщила в соцсетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.