В дирекции омского парка имени 30-летия ВЛКСМ заявили, что деревья у озера вырубили после жалоб лыжников и бегунов.
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В дирекции омского парка имени 30-летия ВЛКСМ заявили, что деревья у озера вырубили после жалоб лыжников и бегунов.