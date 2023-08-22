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Девальвация рубля может возобновиться

Девальвация рубля может возобновиться

Российский рубль ослаб до отметки 94 руб. за доллар во вторник. Отечественная валюта ожидает благоприятного воздействия налогового периода в конце месяца, но торгуется в довольно узком диапазоне после высокой волатильности на прошлой неделе.

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