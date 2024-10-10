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Царьград

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В Петербурге полиция прошлась рейдом по хостелам. В отдел увезли 200 мигрантов

В Петербурге полиция прошлась рейдом по хостелам. В отдел увезли 200 мигрантов

Сотрудники экономической полиции Петербурга проверили два хостела. Из них в отдел увезли 200 мигрантов.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
А потом всех « диаспора» вернет по местам….
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21 час.

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