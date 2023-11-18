Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими военными техники ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской боевой машины российскими войсками. «Точным попаданием управляемой ракеты расчёт ПТРК Южной группировки войск уничтожил боевую машину пехоты ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР», — отмечается в с сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии