Медвежий угол

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Дела наши скорбнокультурные - они возвращаются за своими деньгами! Испанский стыд...

Дела наши скорбнокультурные - они возвращаются за своими деньгами! Испанский стыд...

Readovka Актер Данила Козловский, осудивший СВО и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге Данила Козловский, уехавший в Америку сразу после начала спецоперации, решил вновь посветить своим лицом на отечественных сценах.

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