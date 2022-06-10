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Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Даллас» – «Сиэтл» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись два матча. «Коннектикут» на своей площадке обыграл «Индиану», «Вашингтон» дома победил «Чикаго».

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