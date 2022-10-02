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Необычная вышивка

Необычная вышивка

Необычный подход к созданию вышивки позволяет создать уникальные дизайнерские вещи. При желании даже начинающие мастерицы легко могут освоить технику, позволяющую создавать объемные цветы, способные стать особым украшением одежды или аксессуаров.

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