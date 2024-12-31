Голубая отрава. Почему США обречены?

ВС Вадим Скоробогатов Что посеют...То и пожнут...Туда им и дорога...Не жалко.Наши бы уроды ...у них эстафету бы не приняли...А то вот ЕГЭ совсем заколебали.

Silver Kont А России грозит этническое вымирание, замена коренного населения завезёнными черножопыми ослоёбами с дозволения властей(или их политики).... Самки, плодящие выблядков как тараканы, увод денег из бюджета и экономики, и всё в пользу черножопых мразей, которых выпихивают в Россию, потому как в своих странах они не нужны и опасны...