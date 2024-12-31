Наверное, не все пока это понимают, но Соединенные штаты обречены - вседозволенность и безнаказанность сыграли с гегемоном злую шутку.
Голубая отрава. Почему США обречены?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Что посеют...То и пожнут...Туда им и дорога...Не жалко.Наши бы уроды ...у них эстафету бы не приняли...А то вот ЕГЭ совсем заколебали.
Ответить
10 час.
Silver Kont
А России грозит этническое вымирание, замена коренного населения завезёнными черножопыми ослоёбами с дозволения властей(или их политики).... Самки, плодящие выблядков как тараканы, увод денег из бюджета и экономики, и всё в пользу черножопых мразей, которых выпихивают в Россию, потому как в своих странах они не нужны и опасны...
Ответить
7 час.
Евгений Мангуш
Трамп ещё не вступил в должность, а уже приказал очистить армию от трансгендеров, т.е. он ЭТУ проблему понимает А вот в России квоту на въезд мигрантов на следующий год увеличили, стало быть не понимают.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии