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Голубая отрава. Почему США обречены?

Голубая отрава. Почему США обречены?

Наверное, не все пока это понимают, но Соединенные штаты обречены - вседозволенность и безнаказанность сыграли с гегемоном злую шутку.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Что посеют...То и пожнут...Туда им и дорога...Не жалко.Наши бы уроды ...у них эстафету бы не приняли...А то вот ЕГЭ совсем  заколебали.
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10 час.
Silver Kont
А России грозит этническое вымирание, замена коренного населения завезёнными черножопыми ослоёбами с дозволения властей(или их политики).... Самки, плодящие выблядков как тараканы, увод денег из бюджета и экономики, и всё в пользу черножопых мразей, которых выпихивают в Россию, потому как в своих странах они не нужны и опасны...
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7 час.
Евгений Мангуш
Трамп ещё не вступил в должность, а уже приказал очистить армию от трансгендеров, т.е. он ЭТУ проблему понимает  А вот в России квоту на въезд мигрантов на следующий год увеличили, стало быть не понимают.
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7 час.

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