КСИР пригрозил США новым оружием в случае возобновления ударов по Ирану

Иран ударит по объектам США на Ближнем Востоке новым оружием, если американские военные возобновят атаки на исламскую республику.
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