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Нижегородская правда

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Приметы на 10 июля: что можно и чего нельзя делать в этот день

Приметы на 10 июля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 10 июля — это Самсонов день. Хорошие приметы: что можно делать В ясный солнечный день наши предки выходили на покос и трудились в поле — считалось, что такая работа принесёт достаток.

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