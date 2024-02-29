ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Взбодрил, так взбодрил. Понимаю, что неофициальным символом Франции является драчливый домашний птиц.
Эмик, высылаю тебе три носка, в России холодно. Твоя Бриджит
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Генрих
Петух тупорылый...ебонат неполовозрелый... Бля, ну что еще можно сказать об этом гальском...Фууууу...
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4 час.
АС
Андрей Сердюк
Они грязны и вонючи почти как румыны. (мольтке о французских легионерах)
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1 час.
АндрейБорков
Моня Макрон не знает, что символ "Великой Лягушатии" ПЕТУХ в России, да и на УкРуине тоже обозначает не "гордость, силу и напор", а ПИДАРАСА, то есть пассивного гомосека(ПГ). Именно этот образ ПГ Моне Макрону подходит более всего. 😂😂😂
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39 мин.
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