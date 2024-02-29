Эмик, высылаю тебе три носка, в России холодно. Твоя Бриджит

Петух тупорылый...ебонат неполовозрелый... Бля, ну что еще можно сказать об этом гальском...Фууууу...

Они грязны и вонючи почти как румыны. (мольтке о французских легионерах)

АндрейБорков

Моня Макрон не знает, что символ "Великой Лягушатии" ПЕТУХ в России, да и на УкРуине тоже обозначает не "гордость, силу и напор", а ПИДАРАСА, то есть пассивного гомосека(ПГ). Именно этот образ ПГ Моне Макрону подходит более всего. 😂😂😂