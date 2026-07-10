Самодвижущиеся микрочастицы разрушают биоплёнки в ранах и инструментах

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в phys.org, описывает принципиально новый подход к борьбе с одной из главных проблем медицины — биопленками: микрочастицы, которые способны двигаться самостоятельно, буквально пробиваются сквозь защитный матрикс бактериальных колоний.
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