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Подведены итоги Международного конкурса сочинений «Без срока давности» 2024/25 учебного года

Подведены итоги Международного конкурса сочинений «Без срока давности» 2024/25 учебного года

Завершился федеральный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности» . Для участия в нем учащимся 5–11-х классов и студентам колледжей и техникумов нужно было написать сочинение, соответствующее цели конкурса – сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

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