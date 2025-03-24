Подведены итоги Международного конкурса сочинений «Без срока давности» 2024/25 учебного года

Завершился федеральный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности» . Для участия в нем учащимся 5–11-х классов и студентам колледжей и техникумов нужно было написать сочинение, соответствующее цели конкурса – сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.
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