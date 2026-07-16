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США и Израиль этого не ждали. Иран наносит удары по уязвимым местам

США и Израиль этого не ждали. Иран наносит удары по уязвимым местам

Чтобы сорвать стратегию Ирана по нарушению поставок энергоносителей, потребуется комплексный подход, включающий сочетание оборонительных и наступательных военных мер, усиление давления и скоординированное управление энергетическими ресурсами.

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