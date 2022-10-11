Минивэн Volkswagen ID. Bazz 2023 можно превратить в кемпер за 170 000 рублей благодаря официальному аксессуару Ququq Bas Box 4

Во время презентации полностью электрического минивэна Volkswagen ID. Bazz 2023 в Ганновере, на заводе, где происходит его сборка, производитель продемонстрировал специальный модуль, который позволяет превратить автомобиль из минивэна в кемпер.
Во время презентации полностью электрического минивэна Volkswagen ID. Bazz 2023 в Ганновере, на заводе, где происходит его сборка, производитель продемонстрировал специальный модуль, который позволяет превратить автомобиль из минивэна в кемпер.
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