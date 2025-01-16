Ченцов заявил, что ряд стран ЕС против ужесточения санкций в отношении РФ

Посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов пожаловался, что ряд государств ЕС сопротивляется ужесточению антироссийских санкций, в частности, направленных против металлургической промышленности, пишет агентство РИА Новости.
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