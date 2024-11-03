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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L’Équipe)

По информации L’Équipe, выступление российского голкипера в матче с «Лансом» (1:0) произвело хорошее впечатление на Луиса Энрике.

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