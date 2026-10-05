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Царьград

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Архангельскую область 6 октября накроют ливни и ветер до 20 м/с

Архангельскую область 6 октября накроют ливни и ветер до 20 м/с

В воскресенье, 6 октября, на всей территории Архангельской области днём пройдут сильные дожди, а порывы южного и юго-западного ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.

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