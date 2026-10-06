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Новости Брянска

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Ракетная опасность в Брянской области продлилась 8 минут

Ракетная опасность в Брянской области продлилась 8 минут

Режим ракетной опасности в Брянской области продлился недолго, уже через некоторое время прозвучал сигнал «Отбой».

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