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КХЛ. «Авангард» примет «Ак Барс», «Спартак» в гостях у «Торпедо», «Динамо» против ЦСКА, СКА сыграет с «Сочи»

КХЛ. «Авангард» примет «Ак Барс», «Спартак» в гостях у «Торпедо», «Динамо» против ЦСКА, СКА сыграет с «Сочи»

«Авангард» примет «Ак Барс», «Торпедо» сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», московское «Динамо» будет противостоять ЦСКА.

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