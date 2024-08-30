Эпоха свободного Интернета подошла к концу

Юрий Ильинов

Дуров пошел на компромисс. Telegram объявил о готовности передавать личные данные спецслужбам Популярный мессенджер Telegram согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат компании Павел Чиков. Роскомнадзор, в свою очередь, подчеркнул, что разблокирует Telegram только в обмен на передачу ФСБ ключей для дешифровки сообщений. Замглавы службы Вадим Субботин посоветовал компании вступить со спецслужбами в непосредственное взаимодействие вместо того, чтобы делать заявления в СМИ. Теперь властям будет передаваться IP-адрес и номер телефона в обмен на судебное распоряжение о том, что этого пользователя подозревают в терроризме. Telegram обещает публиковать информацию о таких случаях в полугодовых отчетах. По словам Чикова, мессенджер никогда не отрицал права властей бороться с терроризмом, предлагая именно такой сценарий — судебный запрос в обмен на раскрытие IP и телефона. Со своей стороны ФСБ не предлагала ничего, отметил защитник. 28 августа 2018,