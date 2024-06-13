Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А Газпром не хочет снять ролик, где звучит русский язык?

Меня   чрезвычайно  бесят      браЦконародные    рекламные    ролики    Газпрома. Ранее  меня  больше  всего    бесил  ролик  с  пасикунчиками   с  пестиками  (или    с пистиками -  там  трудно   разобрать) -  я   ржала  и говорила:  "Ну  слушайте,    вам  же   ваша  брацконародность  совсем  мозги  выжгла! Ну  как вы  не понимаете, что  для  русского   уха   выражение   "пасикунчики  с  пистиками"   звучит   смешно   -  народ    угорает  и  цитирует  классический  анекдот "Гусары,  молчать!"  и  классическую  песню "Но  ведь  главное,  знаю  отлично  я,  как  они  произносятся,  но  что-то  весьма  неприличное   на  язык ко  мне  просится.

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