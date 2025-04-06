Директор депсорта ЯНАО Кусенко открыл марафон «Полярная лыжня» в Салехарде

Окружной марафон «Полярная лыжня» открылся в Салехарде. Дистанции от пяти до 50 километров преодолеют 200 спортсменов, сообщил на открытии директор окружного департамента по физической культуре и спорту Александр Кусенко.
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