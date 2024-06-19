НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Туктамышева о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не могу сказать, что есть прямо глупые спортсмены. Сложнокоординационные виды заставляют голову работать»

– В России межсезонье часто не скучнее сезона. Яркое высказывание последних дней – Саши Бойковой, что есть «тупые спортсмены».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх