По словам госсекретаря, Белый дом хочет понять, как такие меры отразятся на мировой экономике и на самой экономике США.
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