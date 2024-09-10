Против знаменитого российского военкора возбудили дело. Кому и чем он не угодил?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press27,1K прочтений 2 дня назад Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что Главная военная прокуратура возбуждала в отношении него уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.
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