СПГ из России закрывают путь в Финляндию: Gasum отказалась от импорта и закупок Татьяна АрестоваGasum, государственная энергетическая компания Финляндии, объявила о прекращении закупки и импорта СПГ из России с 26 июня.
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