Рост мышечной массы зависит от множества генов, поэтому нарастить мышцы, просто активировав один из них, не получится, рассказал в беседе с RT врач-генетик клиники «Медскан» Александр Резник.
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