Слух: У Sony есть несколько небольших игр от внутренних студий, запланированны...

Слух: У Sony есть несколько небольших игр от внутренних студий, запланированных на 2024 годВ начале этого года Sony заявила, что не будет выпускать новые части существующих крупных франшиз по крайней мере до апреля 2025 года.
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