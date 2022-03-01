Ваноли и его штаб намерены продолжить работу в «Спартаке»

Тренерский штаб «Спартака» не намерен покидать Россию. Руководство красно-белых встретилось с Паоло Ваноли и его помощниками для обсуждения ситуации в мире.

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