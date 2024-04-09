Лавров: Россия и Китай продолжат работу в борьбе с терроризмом

Москва и Пекин продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом. Эта работа будет проводиться, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.