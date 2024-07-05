«Арис» выкупил Сулейманова у «Краснодара»

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов продолжить играть за греческий «Арис». Сайт «Ариса» сообщает, что клуб из Салоник воспользовался правом выкупа — оно было заложено в соглашении с «Краснодаром» об аренде Сулейманова.