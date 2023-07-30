Закон и Порядок

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Папа римский призвал Россию продолжить участие в зерновой сделке

Папа римский призвал Россию продолжить участие в зерновой сделке

России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки.

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Комментарии
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Лидия
Папу можно понят,  вообразить страшно, без украинского зерна голодают свиньи Италии, Испании да и всего зажравшегося ЕС.
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1 д.
Александр Рожков
Я не сколько не сомневаюсь, что мы, дарагия таварыщчи, канешна же прислушаемся к голосу папы и проявим нашу добрую волю!
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1 д.
ВИ
Василиса Иванова
Наш Отец - небесный, а мы его дети. Римский папа пусть идёт лесом , по грибы. &quot;В Ватикане прошёл мелкий дождичек, римский папа пошёл по грибы&quot; - пел Высоцкий.
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1 д.

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