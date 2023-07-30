Лидия Папу можно понят, вообразить страшно, без украинского зерна голодают свиньи Италии, Испании да и всего зажравшегося ЕС.

Александр Рожков Я не сколько не сомневаюсь, что мы, дарагия таварыщчи, канешна же прислушаемся к голосу папы и проявим нашу добрую волю!