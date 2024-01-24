Создатель Gears Of War отказался от идеи снять фильм с рейтингом PG-13 Создатель Gears ...

Создатель Gears Of War отказался от идеи снять фильм с рейтингом PG-13Создатель Gears of War Клифф Блезински недавно выступил в подкасте “Xbox Expansion Pass”, рассказав забавную историю о первоначальных планах по созданию фильма-блокбастера Gears of War.
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