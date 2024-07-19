Самоходная ванна и «броник» для собак. Смекалка помогает побеждать в СВО

Солдатская смекалка помогает бойцам СВО побеждать врага и спасать жизни товарищей. Сметливость наших солдат позволяет им не только по-новому использовать уже имеющиеся вооружения, но и прибегать к таким вещам, которые еще совсем недавно были в диковинку.