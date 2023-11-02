В центре Екатеринбурга под снегопадом устроили концерт органной музыки Баха

Тот, кто случайно или намеренно оказался в среду на екатеринбургском Арбате - пешеходной улице Вайнера - запомнит тот вечер надолго: замершая толпа, сполохи закрывающего небо медиа-экрана, падающий снег и заполняющая пространство вокруг музыка.
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