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Молодой человек открыл стрельбу из окна девятого этажа в подмосковном ЖК

Молодой человек открыл стрельбу из окна девятого этажа в подмосковном ЖК

РЕН ТВ Молодой человек открыл стрельбу из окна девятого этажа в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили 30 августа в ГУ МВД России по Московской области.

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