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Ловушка Михалкова, секреты архивов КГБ и цена независимости: жизненные повороты Татьяны Митковой

Ловушка Михалкова, секреты архивов КГБ и цена независимости: жизненные повороты Татьяны Митковой

В истории отечественного телевидения имя Татьяны Митковой стало символом эпохи бескомпромиссной журналистики 1990-х годов.

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