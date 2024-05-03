Reposted (Vladimir Sharypov): В январе 1944 года на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии началось формирование 98-й гвардейской стрелковой дивизии.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Reposted (Vladimir Sharypov): В январе 1944 года на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии началось формирование 98-й гвардейской стрелковой дивизии.