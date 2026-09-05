Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта

Антуан-Шарль-Луи Лассаль — фигура, овеянная мифами еще при жизни. В историю он вошел не только как один из лучших кавалеристов наполеоновской армии, но и как автор знаменитого афоризма: «Гусар, доживший до 30 лет, — не гусар, а Жан-Простофиля».
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