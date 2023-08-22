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Об иностранных наёмниках на херсонщине

Об иностранных наёмниках на херсонщине

Сдавшиеся в плен украинские солдаты сообщают, что над ними издеваются иностранные наёмники, а командиры подразделений, несмотря на многочисленные жалобы, закрывают на это глаза.

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Комментарии
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Зоя
это уже не просто дно,украинцы,чего ноете,или вам нравится,что из вас делают....вы для них просто никто,товар для садистских развлечений иностранцами,им дали все права,чтобы вас убивать, и вы для них просто  биомусор... ДОЛГО СОБИРАЕТЕСЬ НЫТЬ И ТЕРПЕТЬ,и где ваши хваленые честь и достоинство!? Пора вам всем встать и смести всех этих гадов и тварей с вашей земли,...не надейтесь,что за вас это сделает Россия....
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2 час.
V
Valery
Типичное &quot;А нас-то за ще?&quot;
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1 час.

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