Об иностранных наёмниках на херсонщине

Зоя

это уже не просто дно,украинцы,чего ноете,или вам нравится,что из вас делают....вы для них просто никто,товар для садистских развлечений иностранцами,им дали все права,чтобы вас убивать, и вы для них просто биомусор... ДОЛГО СОБИРАЕТЕСЬ НЫТЬ И ТЕРПЕТЬ,и где ваши хваленые честь и достоинство!? Пора вам всем встать и смести всех этих гадов и тварей с вашей земли,...не надейтесь,что за вас это сделает Россия....