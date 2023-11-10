В России рекордно выросли цены на аренду жилья

В октябре 2023 года стоимость аренды жилья в крупных городах России увеличилась на рекордные 6%. Согласно данным федерального портала «Мир квартир», цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир выросли в среднем на 7%, достигнув 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 6%, составив 26 тысяч рублей, трехкомнатных — почти на 5%, достигнув 33 тысяч рублей.